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Üç ilde tefecilere operasyon

Ordu merkezli iki ilde tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Üç şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda çek, senet ve alacak verecek protokolü bulundu.

Üç ilde tefecilere operasyon
Fotoğraf: Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'nun Altınordu ve Fatsa ilçeleri ile Konya'da tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50 senet, 15 çek, müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, vekaletname ile alacak verecek kaydı bulunan doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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