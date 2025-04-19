Üç ilde uyuşturucu operasyonu: 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 39'u tutuklandı.



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Nisan'da Kahramanmaraş, Adana ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı 47 zanlının işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 39'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​​​