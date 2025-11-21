Üç ildeki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile 426 kilo uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığını da bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 6 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.”