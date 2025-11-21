Üç ildeki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
21.11.2025 08:23
NTV - Haber Merkezi
İzmir, Ankara ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında, 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile 426 kilo uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile 426 kilo uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 6 şüphelinin gözaltına alındığını da bildirdi.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 6 şüpheliyi yakaladık. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.”