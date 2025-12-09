Üç İranlı röntgene girince yakayı ele verdi
09.12.2025 12:11
DHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu şüphelilerin midelerinden kapsül halinde 554 gram uyuşturucu çıktı.
Kayseri'de gözaltına alınan İranlı şüphelilerin midelerinden uyuşturucu kapsülleri çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kuryelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İran uyruklu üç şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi alındı.
Şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonla S.C. (41), G.M. (28) ve R.B.C. (35) gözaltına alındı.
RÖNTGEN ÇEKİLDİ, KAPSÜLLER ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden S.C. ve R.B.C. muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Röntgeni ve ultrason çekilen şüphelilerin midesinde yaklaşık 50 kapsülde 554 gram uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Uyuşturucular sağlık ekiplerinin tedavisiyle çıkarıldı.
Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.