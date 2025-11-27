Üç kardeşi tavuk mu zehirledi? Neslinur'un ölümüne inceleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde dün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal (18) ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

MARKETTE İNCELEME BAŞLATILDI

Muğla Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de evde çalışma yürüttü.

Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.