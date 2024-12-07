Üç kardeşin tüfekle oyunu faciayla son buldu

Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü.

Kıbrıs Mahallesi'nde A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. (6) evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.

Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu.



Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.