Üç kardeşin tüfekle oyunu faciayla son buldu

Gaziantep'te av tüfeğiyle oyun oynayan üç kardeşten 6 yaşındaki E.E., tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 ve 17 yaşındaki kardeşler gözaltına alındı.

Üç kardeşin tüfekle oyunu faciayla son buldu
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'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü.

Kıbrıs Mahallesi'nde A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. (6) evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.

Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu.

Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.

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