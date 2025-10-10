Üç katlı binadaki yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ekiplerin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 yaşındaki Bekir Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

