Üç kentte yangınlar kontrol altında

Türkiye'nin dört bir yanında orman ve tarım alanlarında yangınlarla mücadele devam ediyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ile Çeltikbaşı köyü arası ile Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmasının ardından yangınlar yaklaşık 7 saatin ardından kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



Öte yandan Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına da Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.



Yangında yaklaşık 10 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.