Üç kişi ölmüştü, kayıp sürücü hala bulunamadı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen ve üç kişinin öldüğü araçtaki son kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay geçen yıl 29 Aralık günü yaşandı.

İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle beş kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi.

ÜÇ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayda bir kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve bir kişi kayboldu.

Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor.

60 KİLOMETRELİK ALAN TARANIYOR

Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi’nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor.

Arama çalışmalarında yaklaşık 150 kişi görev yapıyor.