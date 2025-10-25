Üç kişiyi 10 milyon TL dolandıran emlakçı tutuklandı

Emlakçı Ayrım A. (30), 21 Ekim’de bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı.

Satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Ayrım A, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan emlakçı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.