Üç kişiyi öldüren sanığa indirimli ceza | Son pişmanlık fayda etti!

MOTOSİKLET KAVGASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü maktul Hulusi Giray ve şüpheli Mürsel Ağrı'nın pastanede buluştukları, yanlarına diğer maktuller Berk Enes Giray ve Burak Giray'ın geldiği aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede, maktullerin şüpheli Ağrı'nın kayınbiraderi olan Mahmut Akçay'ı sorduğu, daha sonra da Akçay'ın motosikletine zarar verip Akçay'ın yakınları ile tartışıp taşkınlık çıkardıktan sonra oradan ayrıldıkları kaydedildi.



Hulusi Giray ve şüpheli Mürsel Ağrı'nın olay çıkmaması için Berk Enes Giray ve Burak Giray'ın arkasından gittiği kaydedilen iddianamede, arbede yaşandığını gördükleri ve Hulusi Giray'ın kardeşine ait silahla ateş ettiği ve Beytullah Akçay, İrfan Akçay ve şüpheli Mürsel Ağrı'yı yaraladığı belirtildi.



İddianamede, şüpheli Mürsel Ağrı'nın da ateş ederek Hulusi Giray, Berk Enes Giray ve Burak Giray'ı öldürdüğü anlatılırken, ayrıca Giray soyadlı kişilerin Mahmut Akçay'ın paylaşımları nedeniyle husumetlerinin olduğu ve bu nedenle Akçay'a ulaşmak istemeleri sonucunda olayın gerçekleştiği anlatıldı.



YAKIN MESAFEDEN ATEŞ



Maktul Hulusi Giray'ın ateş etmesi üzerine bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığının aktarıldığı iddianamede, ilk haksız eylemin kimin tarafından gerçekleştiği tespit edilemese de şüpheli Mürsel Ağrı'nın ruhsatlı silahlı ile kamera kayıtlarında yerde yatan ve an itibariyle ölü veya yaralı olduğu tespit edilemeyen maktullerin kafasına ateş ederek ölümlerine sebebiyet verdiği kaydedildi.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Mürsel Ağrı'nın 3 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.