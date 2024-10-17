Üç polisin yargılandığı Gezi Parkı çıplak arama davasında karar

İki kadın polis çıplak arama nedeniyle 5'er ay hapis cezası aldı.



İstanbul'daki Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınan Mimar Mücella Yapıcı ile kızı Cansu Yapıcı'nın çıplak aramaya maruz bırakıldığı gerekçesiyle açılan davanın duruşmasına, iki kadın polis katılmadı.



Duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık polislerden Levent Mustafaoğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldı.



Mücella ve Cansu Yapıcı'nın avukatı, "Bu arama neden erkeklere değil de sadece gözaltındaki kadınlara uygulanmıştır? Şikayetimizde ısrarlıyız." dedi.



Sanık avukatı ise "Gezi Parkı eylemlerinde terör örgütü sloganları atılmıştır. Çıplak aranma onur kırıcı, rencide edici bir eylem değildir." diyerek beraat kararı verilmesini istedi.



Mahkeme aramayı yapan iki kadın polisi "görevi kötüye kullanma" suçundan 5'er ay hapis cezasına çarptırdı, sanık Levent Mustafaoğlu ise beraat etti.

