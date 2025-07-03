Üç şehirde hasar büyük: Onlarca ev ve iş yeri yandı

ONLARCA KONUT KÜLE DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yangınların acı bilançosunu açıkladı.

Buna göre, İzmir'de 110 konut ile iki iş yeri ve bir ahır alevlere teslim oldu.



Bilecik'te ise 69 konut ile üç işyeri ve 27 ahır yandı.



Manisa'da ise beş konut yangından zarar gördü.



Bakan Yerlikaya yangınlardan gören vatandaşlara toplamda 21 milyon 603 bin 400 lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.



BİLECİK'TE KONTEYNER YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU



"Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu." diyen Yerlikaya, "Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.