Üç termik santral bacalarına filtre takılmadığı gerekçesiyle mühürlendi

Manisa'nın Soma, Zonguldak'ın Kilimli ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki termik santraller, bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

Manisa Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesi ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Her üç santral gerekli şartları karşılayamadığı için mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

