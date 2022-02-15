Üç yaşındaki ikizler yangında öldü

Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı.

Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift yangın sırasında evde olan 3 yaşındaki ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi.

Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizlerin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.