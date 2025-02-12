Üç yıldır boş sanılan daireden vahşet çıktı! Komşular konuştu: “Bir koku vardı ama anlayamadık”

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İzmir’de yaklaşık üç senedir boş olduğu sanılan evden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu’nun kemikleri çıktı.



Olay Konak ilçesinde yaşandı.



İlçede bulunan 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce yaşamını yitirmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı.



Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi.



3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi.



Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu’nun Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitti.

Cesedin bulunduğu daire polis tarafından mühürlendi

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU



Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu’nun kemikleriyle karşılaştı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu’nun uzun süre önce yaşamını yitirdiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi.



Polis ekiplerinin evde yaptığı ayrıntılı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

Cesedin bulunduğu daire

EVİNE ÜÇ YIL SONRA GİTMİŞ



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.’nin ifadesine başvurdu.



R.Ç.’nin Gülşen Çoğulu ile üç yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi.