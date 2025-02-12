Üç yıldır boş sanılan daireden vahşet çıktı! Komşular konuştu: “Bir koku vardı ama anlayamadık”
İzmir’in Konak ilçesinde üç senedir boş olduğu düşünülen bir daireden, 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu’nun kemikleri çıktı. Polis ilk incelemede hırsızlık ya da başka bir suç izine rastlamadı. Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için “İki-üç senedir boş” dendiğini aktaran apartman sakinlerinden biri, bir süre önce bir koku duyduklarını ancak ceset kokusu olacağını düşünmediklerini söyledi. Çoğulu’nun kemikleri incelenmek üzere İstanbul’a gönderildi.
İzmir’de yaklaşık üç senedir boş olduğu sanılan evden 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu’nun kemikleri çıktı.
Olay Konak ilçesinde yaşandı.
İlçede bulunan 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce yaşamını yitirmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı.
Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi.
3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu’nun Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitti.
YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu’nun kemikleriyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu’nun uzun süre önce yaşamını yitirdiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı ayrıntılı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.
EVİNE ÜÇ YIL SONRA GİTMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.’nin ifadesine başvurdu.
R.Ç.’nin Gülşen Çoğulu ile üç yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi.
KADININ KEMİKLERİ İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ
İzmir’in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce yaşamını yitirdiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
KOMŞULAR KONUŞTU: CESET KOKUSU NASIL BİLMİYORUZ
Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı, 15 daireli apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere binaya 2 yıl önce taşındığını, yaşlı kadını tanımadığını söyledi.
Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için “2-3 senedir boş” dendiğini aktaran İlter, “Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene bir ara ağır bir koku vardı ama su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan ölmüş galiba. Ondan dolayı zannettik. Sonrasında koku kesildi. Ceset kokusu nasıl olur bilemediğimiz için fark edemedik.” diye konuştu.
Komşulardan Pervin Acar da 10 yıldır bu apartmanda ikamet ettiğini, Çoğulu’na yıllar önce birkaç kez su ikram ettiğini, iyi bir insan olduğunu ifade etti.
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