Uçağa lazer tutana 17 bin lira ceza

Uçaklara lazer ışığı tutmanın cezası ağırlaşıyor.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine idari para cezaları ise yüzde 22 oranında artırıldı.



2020 yılından itibaren bu suçu işleyenlere verilecek idari para cezası, 14 bin 163 liradan 17 bin 161 liraya yükseltilecek.

Geçen yıl açıklanan raporda son iki yılda 28 uçağın bu şekilde taciz edildiği tespit edildi.



Lazer tutanların ulaşım güvenliğini tehdit etmek suçundan 6 yıl hapsis cezaları istenebiliyor. Adli işlemin yanında bir de para cezaları var.



HAVAİ FİŞEĞE 2 BİN 603 BİN LİRA CEZA



Lazerin yanı sıra düğünlerde, kutlamalarda izin almadan uçuş güvenliğini riske atacak şekilde havai fişek fırlatanlara da 2 bin 603 lira ceza kesilecek.

Güvenlik ve kabin görevlilerine mukavemete getirilen cezalar da artıyor. İdari cezalar 2 bin 603 ile 3 bin 471 lira arasında uygulanacak. Uçak içerisinde sigara içmenin cezası ise 2 bin 603 lira.



Bu ihlallere ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin yazacağı rapor ile tutulacak.