Uçak Kazakistan'dan İstanbul'a dönmüştü: Pegasus'tan powerbank kararı

Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, benzer bir riskin yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.

TÜRK HAVA YOLLARI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI



Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu.



"Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.