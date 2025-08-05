Uçak Kazakistan'dan İstanbul'a dönmüştü: Pegasus'tan powerbank kararı
İstanbul-Seul uçağının koltuk arasına düşen powerbank nedeniyle Kazakistan üzerinden geri dönmesi powerbank kullanımını yeniden gündeme getirdi. Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus da benzer bir karar alarak, bu cihazların kabin içinde kullanımını yasakladı.
İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul'a dönmesi, bu cihazların uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirdi.
Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, benzer bir riskin yaşanmaması için uçuşlarda powerbank kullanımının yasaklanması yönünde hava yolu şirketlerine tavsiyede bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk." dedi.
PEGASUS POWERBANK KULLANIMINI YASAKLADI
Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasakladığını açıkladı.
Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.
TÜRK HAVA YOLLARI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI
Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu.
"Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.
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