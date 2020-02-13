Uçak kazası soruşturmasında kabin görevlileri ile yardımcı pilotun ifadeleri alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu.



Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.



Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları bildirildi.



Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği bilgisi edinildi.

YARDIMCI PİLOTUN DA ''ŞÜPHELİ'' SIFATIYLA İFADESİ ALINDI



Öte yandan soruşturma kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi altında olan yardımcı pilot F.P.'nin ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurdu.



Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen yardımcı pilot F.P.'nin tercüman eşliğinde ifadesi alındı.



Yardımcı pilota kazanın nasıl olduğu, pisti neden pas geçmedikleri gibi sorular yöneltildiği öğrenildi.



Uçağın kaptan pilotu M.A'nın ise henüz ifadesinin alınmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Kazaya ilişkin M.A. ve F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

VİDEO: UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIP DÜŞTÜĞÜ AN