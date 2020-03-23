Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilota ev hapsi şartıyla tahliye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra tutuklanan M.A.'nın nöbetçi hakimlik tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Hakimlik, kaptan pilot M.A.'nın "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verdi.



Kaptan pilotun avukatları tarafından daha önce tutukluluğa ilişkin yapılan itiraz reddedilmişti.

KAPTAN PİLOTUN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan M.A'nın Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesinin ardından "ev hapsi" şartıyla tahliyesine karar verilmesine itirazda bulundu.



Başsavcılığın itirazı Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirecek.

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