Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınmaya başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında polis tarafından hastanede ifadesi alınan kaptan pilotun taburcu edilmesine karar verildiği, hastanedeki ifade işleminin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 12:12 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:22

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Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesi

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesini almaya başladı.

Öte yandan Kaptan pilot M.A'nın, ifadesinin alınmasının ardından taburcu işlemlerinin de yapılacağı ve Anadolu Adalet Sarayı'na götürüleceği öğrenildi. 

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yardımcı pilotun ifadesi daha önce polis tarafından tedavi gördüğü hastanede alınmıştı.

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