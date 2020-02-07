Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 3 kişinin hayatını kaybettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralananlardan 113'ünün taburcu edildiği, 67 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu orta-ağır seviyededir" bilgisine yer verildi.

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