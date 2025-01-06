Uçak pistinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya'da bir motosiklet sürücüsü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait uçak pistine girerek hız denemesi yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki kişi yaralandı.

Uçak pistinde motosiklet kazası: 2 yaralı

’nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'nde deniz sahilinde bulunan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait uçak pistine giren Emirhan S.’nin kullandığı , trafiğe yapalı alanda hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada; her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...