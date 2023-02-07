Uçak seferleri iptal mi oldu? THY'den uçuşlarla ilgili açıklama

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından uçuşlarda aksamalar meydana gelmişti. THY resmi adresinden yaptığı açıklamayla bilet sahiplerini bilgilendirdi.

İPTAL SEFER AÇIKLAMASI



Yapılan açıklamada ;



"Değerli Yolcularımız, İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 05 - 08 Şubat 2023 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz. Uçuşunuzla ilgili bilgilendirme (sms ve/veya e-posta) alabilmek için bilet yönetimi sayfamızı ziyaret ederek bilgilerinizin güncelliğini kontrol edebilirsiniz." denildi.





SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR AZALTILDI



İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda 7 Şubat Salı ve 8 Şubat Çarşamba günleri yüzde 25 azaltma yapılacak.



Yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.