Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan sağanak ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen 2 uçak pisti pas geçti. Bazı uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklardan ikisi yağış yüzünden pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Bazı uçaklar ise havada kısa bir süre tur attı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.

Havalimanından kalkış yapan uçaklarda ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

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