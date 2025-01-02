Uçaklara lazer tutanlar yandı: En düşük ceza tutarı artık 19 bin 668 lira

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları artırıldı. Artışla sektöre ilişkin eğitim kuruluşları, bakım kuruluşları, üretim kuruluşları, havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları, yetkili havacılık tıp merkezleri, havacılık işletmesi ve seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, terminal işletmesi sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri, şahıslar ve ilgili kuruluşlara verilebilecek cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında belirlendi. UÇAKTA SİGARANIN BEDELİ 19 BİN 668 LİRA Yolcuya uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak. Bakım şartlarına uygun şekilde bakım yapılmaması yada yaptırılmaması halinde hava araç sahibine 131 bin 176 lira ceza yazılacak. UÇAĞA LAZER TUTAN YANDI Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmalarına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması halinde ise 26 bin 226 lira ceza uygulanacak. İzinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 lira idari ceza kesilecek. İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 78 bin 701 lira ceza verilecek.

UÇUŞU TEHLİKEYE DÜŞÜRENE GEÇİT YOK



Havada uçuş emniyetini tehlikeye düşürenlerin daha sıkı takip edileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın uçaklarda daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla emniyeti tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara cezaları artırdık. Bu kapsamda artık 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek.” ifadelerini kullandı.



Hava yolunu tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya ve davranışa izin verilmeyeceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:



“Yolcularımızın ve havacılık sektörü personelimizin hayatı bizim için çok önemli. Özellikle izinsiz lazer ve havai fişek kullanımı konusunda hassasiyet göstereceğiz. Bunların uçuş emniyetini riske atmasına izin vermeyeceğiz.



Kural tanımayan, elle aramaya izin vermeyen, personelin işini yapmasına engel olan yolcular ile yetersiz yakıtla uçuşa başlayan, uçuş öncesi gerekli kontrolleri yapmayan ve NOTAM’a aykırı operasyon düzenleyen havacılık personeline idari yaptırım uygulanacak.”