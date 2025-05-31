Uçakta "bomba" sohbeti: 3 gözaltı

Ankara-Diyarbakır seferini yapacak uçakta, "bomba" sohbeti yapan 3 yolcu gözaltına alındı.

Uçakta "bomba" sohbeti: 3 gözaltı

Ankara-- seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında, aralarındaki sohbette "bomba" kelimesini kulanan 3 yolcu gözaltına alındı.

Ankara'dan saat 08.00'de Diyarbakır'a gidecek uçağın kalkışı öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı. 3 yolcu gözaltına alındı.

detaylı aramanın ardından Diyarbakır'a havalandı. 

Gözaltına alınan 3 kişi para cezasıyla serbest bırakıldı. Yolcuların bir yıl süreyle de "yasaklı yolcu" listesine alındıkları öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...