Uçakta korku dolu anlar: Fena türbülans var, çok sallıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış etkili olurken, uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir uçak pilotu, “Efendim şu an çok türbülans var şu an hava çok sallıyor” sözleri kayıtlara yansıdı.

Uçakta korku dolu anlar: Fena türbülans var, çok sallıyor

’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi.

İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş için yaklaşma yapan uçaklar şiddetli rüzgara yakalanmamak ve uçuşu riske atmamak için havada tur atmak zorunda kaldı. Türbülansa girmemek için sürekli tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise başta İzmir olmak üzere çevre havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu havada tur atarken, hava trafik kontrol kulesiyle yaptığı konuşma kayıtlara yansıdı.

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"FENA TÜRBÜLANS VAR"

Kule görevlisinin pilotlara rüzgar nedeniyle bilgi verirken, o sırada havada tur atan bir uçağın pilotu ‘Fena bir türbülans var sağa doğru dönüyoruz” sözleri kayıtlara yansıdı.

Kulenin bir süre sağda beklemesini istemesi üzerine uçağın pilotu, “Efendim şuan hava çok sallıyor” diyerek türbülansa yakalanmamak için havada tur atmaya devam etti.

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