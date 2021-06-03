Uçakta taciz iddiası: Pilot, polis çağırdı

Antalya Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen olayda Antalya-İstanbul seferini yapan uçağın kapıları kapatıldığı sırada 3 kadın, 2 erkek yolcunun sözlü tacizine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti. Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı.

PİLOT, DURUMU KULEYE BİLDİRDİ



Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi.

UÇAĞA GELEN POLİSLER İKİ ERKEK YOLCUYU GÖZALTINA ALDI

Antalya Havalimanı Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı.

İFADE VERDİLER



İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı. Polis 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı

TEKRAR UÇAĞA BİNDİLER

İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.