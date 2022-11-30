Uçan tekme dehşeti: Evine giderken saldırıya uğradı

Silivri’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki bir adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı.

Uçan tekme dehşeti: Evine giderken saldırıya uğradı

Silivri'de akşam saatlerinde bir vatandaş, tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Evine gitmek için cadde üzerinde yürüyen 38 yaşındaki Aykut G.,'ye kimliği belirsiz bir şahıs uçan tekme attı.

DEFALARDA YUMRUKLADI

Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı.

Uçan tekme dehşeti: Evine giderken saldırıya uğradı - 1 Aykut G.'nin vücudundaki saldırı izleri

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sonrası adamı hastaneye götürdü.

Tedavisi yapılan adam raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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