Üç araçlık zincirleme kaza: Biri ağır üç yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Üç araçlık zincirleme kaza: Biri ağır üç yaralı

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Mert Turus (19) idaresindeki plakalı otomobil, Yiğit Ali Sözen (18) yönetimindeki otomobil ile İlyas Yılmaz'ın (62) kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada, sürücülerden Sözen ile yanında bulunan Atahan Aydın ile Yusuf Melih Mete yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sözen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ordu kara yolunda kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...