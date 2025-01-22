Üç araçlık zincirleme kaza: Biri ağır üç yaralı

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Mert Turus (19) idaresindeki plakalı otomobil, Yiğit Ali Sözen (18) yönetimindeki otomobil ile İlyas Yılmaz'ın (62) kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada, sürücülerden Sözen ile yanında bulunan Atahan Aydın ile Yusuf Melih Mete yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sözen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Samsun Ordu kara yolunda kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.