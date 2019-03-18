FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karara göre sanık Nazmi Çatak'a, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan 5 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza, 6 yıl 3 aya indirildi.



Çatak hakkında adli kontrole hükmeden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

SALİH ÖZAYKUT'A 14 YIL 3 AY HAPİS



Darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla yapılan basın açıklamasını okuyan eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut da hakim karşısına çıktı.



Örgütün sivil imamı Mehmet Baysal'ı tanımadığını ve ByLock kullanmadığını ileri süren Özaykut, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Örgütün hain amaçlarının 15 Temmuz'da görüldüğünü savunan Özaykut, "Ben bu zalim planın içinde yer almadım. Benim bunlar gibi zalimlerle irtibatım, iltisakım olamaz" şeklinde savunma yaptı.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, suç vasfını değiştirerek, sanığın "terör örgütü üyeliği" suçunun sabit olduğuna karar verdi.



Kararda, sanık Salih Özaykut'un üzerine atılı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 14 yıl 3 aya çıkarıldı.



Sanık hakkında verilen cezada, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.





DURSUN MEHMET CEVHER'E 12 YIL 9 AY HAPİS

Mahkemeye çıkan tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Dursun Murat Cevher de tüm suçlamaları reddetti.



Kararda, sanık Dursun Murat Cevher'in üzerine atılı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıl 9 aya çıkarıldı.



Duruşmalarda suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.



Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.



Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

