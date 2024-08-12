Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevlerle mücadele sürüyor. Manisa’nın Alaşehir ve Adana’nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda, Aydın’ın Nazilli ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Üç yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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, ve ’da çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Manisa'daki Alaşehir ilçesindeki ormanlık alanda başladı.

Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 1 Alaşehir'deki yangına havadan da müdahale ediliyor

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - 2 Nazilli'deki yangın makilik alanda başladı

NAZİLLİ'DE YANGIN

İkinci yangın haberi ’ın Nazilli ilçesinden geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Beğerli Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

ADANA'DA ORMANA SIÇRADI

'nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan anız yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çörten Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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