İki ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Çanakkale'nin Ezine ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Kızılköy ile Çetmi köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
HATAY
Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisindeki ormanda, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanın yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına, karadan müdahale başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bursa
- İtfaiye
- Orman Yangını