Üç ilde yangınla mücadele: Alevler Bodrum-Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 101 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 101 adet orman yangınının 92'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.



Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.



Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.



Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



BODRUM İLÇESİNDEKİ BİR MAHALLEYE SIÇRADI



Beyciler'de ormanlık alanda başlayıp geniş bir alana yayılan yangın, Bodrum ilçesinin 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi'ne sıçradı.



Mahallenin büyük kısmı tahliye edildi. Mahalle sakinleri, evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.



Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgenin engebeli oluşu nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılıyor.



Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile gönüllüler de destek veriyor.





2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Yangınla mücadele sürerken Manavgat'tan acı haber geldi. Manavgat'ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFET BÖLGESİNDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.

BAKAN KOCA: YANGINLARDAN ŞİMDİYE KADAR 410 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın nedeniyle hayatını kaybeden ve tedabi olan vatandaşların sayısını açıkladı. Bakan Koca şu paylaşımı yaptı:

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu.

Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10."



BAKAN PAKDEMİRLİ: 101 YANGINDAN 92’Sİ KONTROL ALTINA ALDIK, SAVAŞIMIZ SÜRÜYOR



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son 4 gündür ülkemizin doğal bir afet yaşadığını belirterek, “Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha fazla esen rüzgâra rağmen, orman teşkilatımızın yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor. 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 101 yangından 92’si kontrol altına aldık, 9 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz” dedi.



ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.



Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.



ADANA-ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.



Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



OSMANİYE

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.



Dün sabah saatlerinde yoğun duman nedeniyle helikopterle müdahale bir süre yapılamadı.



Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.



Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.



ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.



İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.



Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.



Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.



Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor.



İki saatte bir yakıt ikmali yapan ekipler, gün batımına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.



Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.



Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.



Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin taburcu edildiği bilgisini aktardı.



MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.



Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.



Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.



Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp, soğutacağımızı düşünüyoruz" dedi.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 49 KİŞİ YARALANDI



Öte yandan yangına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA-FETHİYE



Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına aldı.