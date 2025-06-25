Üç ilde orman yangını: İzmir'de alevler büyüdü, tahliyeler başladı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki yangın Foça'ya sıçradı. Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yangınlarla mücadelesi sürerken Antalya, Karabük ve Muğla'da orman yangını çıktı.
İzmir'deki yangın Aliağa ilçesinde başladı.
İhbarla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personeli sevk edildi.
Bozköy mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
VALİDEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arısındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.
Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerimi iletti.
Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi.
TAHLİYELER BAŞLADI
İzmir'in Aliağa ilçesi Bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz." dedi.
KARABÜK
Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Yangın çıktığı andan itibaren 15 araç ve 56 personelle müdahale edildi. Alevler kısmen kontrol altına alındı." dedi. Gelişmeleri başından itibaren anbean takip ettiklerini ve alevlere hızlıca müdahale edildiğini aktaran Yavuz, helikopterin yangın mahallinde ikinci sortiyi gerçekleştirdiğini kaydetti.
Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, yaklaşık bir hektarlık alanda soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespitinin çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.
ANTALYA
Finike İlçesi Turunçova mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına ilk etapta 2 uçak 2 helikopter 4 arazöz, 2 su ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri müdahalede bulunuyor.
MUĞLA
Köyceğiz Beyobası Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan helikopter müdahale ediyor.
Bölgede rüzgarın şiddetli olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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