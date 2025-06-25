Üç ilde orman yangını: İzmir'de alevler büyüdü, tahliyeler başladı

İzmir'deki yangın Aliağa ilçesinde başladı.

İhbarla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personeli sevk edildi.

Bozköy mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arısındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerimi iletti.