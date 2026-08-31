Üçlü savunma mekanizması kurumsallaşıyor

Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan 'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve içinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit ettiği belirtildi.

Üç ülkenin krizlerin barışçıl yollarla çözülmesini teşvik etmek, gerilimi düşürmek ve itidali sağlamak amacıyla yürütülen çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

ORTAK SAVUNMA MEKANİZMASI KURUMSALLAŞTIRILACAK

Açıklamada, tarafların dayanışmayı güçlendirmek, kolektif caydırıcılık ve savunmanın etkinliğini artırmak ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğini daha ileri düzeyde kurumsallaştırma konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Anlaşma çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulacağı açıklandı.

Sekretaryanın başında bir Genel Sekreter bulunacak. İlk Genel Sekreter'in Pakistan'dan belirleneceği ve üç yıl görev yapacağı belirtildi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK ÜRETİM HEDEFİ

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın müşterek faaliyetler yoluyla silahlı kuvvetleri arasındaki uyumu ve savunma yeteneklerini artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesi, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yapılması için çalışmalar yürütülecek.

Ortak açıklamada, üç ülkenin Mekke Anlaşması'nı "kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde" uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmayı sürdüreceği vurgulandı.