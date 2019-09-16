Suriye'de iç savaşın sonlandırılması ve çözümün sağlanması için başlatılan Astana girişiminin devamı olan beşinci üçlü Suriye Zirvesi, Ankara'da yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.
Liderler ikili görüşmelerin ardından üçlü Suriye Zirvesi'ni gerçekleştirdi.
Zirvenin ardından üç ülkenin de imzaladığı ortak bildiri yayımlandı.
Üçlü Zirve'nin ortak bildirisinde, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.
Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişim liderler tarafından reddedildi.
Liderler tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik ve istikrarın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceği vurgulandı.
ABD'nin işgal altındaki Golan'a dair uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden kararı liderler tarafından kınandı.
Liderler, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine, yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve ev sahipliğinde, BM'nin kolaylaştırıcılığında siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair inançlarını teyit etti.