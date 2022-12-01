Üçlü tehlike Covid-19, RSV ve influenza ile hastaneye başvuru sayıları 3-4 kat arttı

Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.

Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.

Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Covid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.

ÜÇLÜ TEHLİKE, COVİD-19, RSV VE GRİP

Covid-19, influenza ve RSV'nin belli risk gruplarında istenmeyen kötü sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Yavuz, "RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda" dedi.

"HEPSİ BİRBİRİNE KARIŞIYOR BELİRTİDEN ANLAMAK ZOR"

Virüslerin belirtilerinin birbirine karıştığını ve semptomlardan hanginin grip hangisinin RSV olduğunu anlamanın güç oldığunu dile getiren Yavuz, "Ekim'den beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu" açıklamasını yaptı.

Yavuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen günlerde açıkladığı 'tek kitle aynı anda 3 test' uygulamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"SINIFLARDA MASKE TAKILMALI, HAVALANDIRMA KRİTİK"

Covid-19 pandemisinde artan vitamin kullanımının şu anki salgınlardan korunmak adına işe yaramadığını anlatan Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti.