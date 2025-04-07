Ücretli izin nedir? Ücretli izin verilen durumlar

Ücretli izin, çalışanın dinlenme, sağlık, özel işler ya da resmi nedenlerle işten uzak kaldığı ama çalışmadığı bu süre içinde işvereni tarafından maaşının tam olarak ödendiği izindir. Bu izinler genellikle yasal düzenlemelere tabidir ve hem süre hem de kullanım şekli açısından belirli kurallara bağlıdır. İş Kanunu'na göre aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışan herkes, yıllık ücretli izin hakkı kazanır. İzin süresi, çalışanın işyerindeki kıdemine göre değişir.



HANGİ DURUMLARDA ÜCRETLİ İZİN VERİLİR?



Aşağıdaki durumlarda kanunen ücretli izin hakkı vardır:



Yıllık izin

Doğum ve süt izni

Babalık, evlilik, ölüm izni

Taşınma

Ulusal bayramlar ve resmi tatiller



Diğer özel durumlar ise iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ya da işveren kararı ile ücretli izne dönüştürülebilir.