Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, ücretli öğretmen maaş ödeme takvimi...



ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik görevi yapan kişiler maaşlarını her ayın 15'ine gelecek şekilde ödenir.



Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin maaşlarını, ders saatleri ve girdikleri ders sayıları belirler.



EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023 OLDU?



Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı.



Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.