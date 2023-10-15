Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının ne zaman, ayın kaçında ve hangi gün yattığı merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırma yapan öğretmenler, resmi kaynaklardan gelen bilgileri sorguluyor. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar?

Milli Eğitim Bakanlığına () bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, ücretli öğretmen maaş ödeme takvimi...

ÜCRETLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik görevi yapan kişiler maaşlarını her ayın 15'ine gelecek şekilde ödenir.

Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin maaşlarını, ders saatleri ve girdikleri ders sayıları belirler.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023 OLDU?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı.

Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

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