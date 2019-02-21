CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin de destek verdiği etkinliğe katılan Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, üzerinde "Öğretmen ücretli olmaz", "Ücretli öğretmen kadrosuz, güvencesiz olmaz" yazılı dövizlerle Ankara'da Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere kadro hakkı verilinceye kadar, CHP olarak atanamayan öğretmenlerimizin yanında olacağız" dedi.



Ücretli öğretmen atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını iddia eden Kaya, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin de öğrencisiz olduğunu savundu.



Parti olarak ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenler kadroya geçene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.