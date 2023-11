Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu?

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı. Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.



"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü.



Yine resmi görevi bulunmayıp ders görevi verilenlere, fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için, hizmetlere destek görevi karşılığında 1 saatlik ek ders ücreti daha ödenecek.



Bu esaslar, 1 Kasım 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.



Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet tarafından düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 7'nci maddesinin 7'nci fırkasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" olarak değiştirildi.



Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89'uncu maddesi gereğince karar verildi.