Ücretsiz balık ekmek izdihamı

Bursa’da bu yıl 8.’si gerçekleşen Hamsi ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü.



Ücretsiz balık ekmek dağıtılan festivalde vatandaşlar tarafından izdiham yaşandı. Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1 ton hamsi dağıttı.



Yıldırım Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen festivalde vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıtıldı.



1 ton hamsi dağıtılan festivalde, yüzlerce kişi sıra bekledi. Metrelerce oluşan kuyruk ile birlikte dağıtılan ücretsiz hamsi vatandaşlar tarafından izdihama neden oldu.



Balık ekmeğini alan vatandaşlar ise festival alanını gezerek keyifli vakit geçirdiler.