Ücretsiz HPV aşısı Bilim Kurulu'na takıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayıp sağlıkta fırsat eşitliği için yürütülen çalışmaları anlattı.

2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması ve 1 milyon 800 bin vatandaşa da rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdiklerinden bahseden Memişoğlu, "Hedefimiz, her vatandaşımızın eşit fırsatlara sahip olduğu, kadın çalışanlarımızın emeğinin karşılığını aldığı ev güvenle çalıştığı bir sağlık sistem inşa etmektir." dedi.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI

Bakan Memişoğlu, komisyon üyelerinin ücretsiz HPV aşısı uygulamasına ilişkin sorularına da yanıt verdi.

Türkiye'de yaygın olan HPV türlerinin ve kanser oluşturma riskinin netleşmediğini söyleyen Memişoğlu, "Amerika'daki yaygın türler ile Türkiye'dekiler farklı olabilir." dedi.

Memişoğlu, şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını, bu taramalar üzerinden bir çalışma yürütüldüğünü paylaşıp "Biz niyet var dedik, ancak bilimsel kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Onların kararını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA DOĞUM ORANI

Memişoğlu, Türkiye'de 18 yaş altı doğumlarının Avrupa'ya göre çok düşük olduğunu, 2025'te bir milyon civarında doğum yapıldığını dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, bu doğumların 3 bin 896'sının 18 yaşın altından çocuklar tarafından yapıldığını açıkladı.

AŞI KARŞITLIĞI EYLEM PLANI

Memişoğlu, aşı karşıtlığı eylem planı üzerinde çalıştıklarını da açıkladı ve 13 yerli aşı için çalışmaların sürdüğünü de bildirdi.