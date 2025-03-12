Ücretsiz iftar kumanyası kavgaya neden oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iftar otobüsünden verilen kumanya için gelen iki kişi, araya girmek isteyince sivil zabıta ekibiyle aralarında arbede çıktı.
Mecidiyeköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan iftar otobüsü önünde sıra oluştu.
İki kişi sıra beklemeden öne geçmek isteyince tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüsün yanında bulunan zabıta ekipleri iki kişiye müdahale etti.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Müdahale sırasında arbede çıkınca, görevliler biber gazı da kullandı. Kavgaya karışanlar emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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