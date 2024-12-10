Ücretsiz taşıma desteği artırıldı
Yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.
Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık destek miktarı 3 bin 375 liradan, 4 bin 658 liraya çıkarıldı. Ankara ve İstanbul'da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı ise 4 bin 500 liradan,, 6 bin 210 liraya yükseltildi. Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 4 bin 658 lira, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 lira oldu.
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