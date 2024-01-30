Ücretsiz yolcu taşıma tartışması | Mansur Yavaş: Belli saatlerde kullanma formülü daha adil olur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf odalarına ziyarette bulundu.



Ankara Minibüsçüler Odası, Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ANKESOB) ziyaret eden Yavaş, konuşmalarında esnafla iyi bir iletişim kurduklarını, 5 yıl boyunca karşılıklı dayanışma ile bugünlere geldiklerini belirtti.



Seçimden önce "Ben bir esnaf çocuğuyum, esnafımızın yanında olacağız" dediğini hatırlatan Yavaş, otobüs ve dolmuş esnafının mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini, desteklerle vatandaşların da EGO'yu daha ucuz kullandığını aktardı.



Salgın döneminde ellerinden geldiğince esnafın ayakta kalması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:



"Otobüsçülere destek oluyoruz, dolmuşçulara da destek verelim dedik. Amacımız siz zarar etmeyin, vatandaş da ucuz binsin. EGO'dan sübvanse ettiğimiz rakam 6,5 milyar lirayı buldu. Zam yapmak kolay ama bu sefer vatandaş binemiyor. İki tarafı da düşüneceğiz, ne esnaf zarar etsin ne de vatandaş mağdur olsun. Kanunun belirlediği 65 yaş üstüne de uymak zorundayız. Ankara'daki taşımacılığın yüzde 40'ı bizde. Dolmuşçuların mağduriyetini biliyorum, birçok durakta dolmuş çalışmıyor. Hükümet bir düzenleme yaparsa 65 yaşta sadece ihtiyacı olanların belli saatlerde kullanması gibi formüller hayata geçirilirse daha adil bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz.Biz önerilere açığız."

