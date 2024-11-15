Uçum: Öcalan'ı çıkarıp DEM grubunda konuşturmak söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etsin." sözlerini değerlendirdi.





Hukuken terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirip DEM Parti grubunda konuşturmanın söz konusu olamayacağını dile getiren Uçum, "Devlet onun hukuki koşullarını oluşturursa olur. O ayrı bir şeydir umut hakkı ama hangi şarta bağlı olarak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma şartına bağlı olarak." dedi.



"Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini söyledi. Terör örgütü silahları bırakacak ve teslim olacak dedi. Bu şartlar gerçekleşirse gelsin açıklama yapsın, umut hakkı da tartışılır dedi." diye konuşan Uçum, "Şimdi bu uç şartlara bağlanmış benzetme örneğidir. Hukuken de mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"PROVAKATİF"

Ekol TV'de katıldığı programda konuşan Uçum'a Bahçeli'nin söz konusu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz bir şekilde yaptığı iddiaları da soruldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında devlet politikaları konusunda yüksek bir uyum olduğuna işaret eden Uçum, "Devlet başkanı sıfatına sahip Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü lideri Sayın Bahçeli arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünmek tamamen provakatif, tamamen operasyonel amaçlı ileri sürülen laflardır." dedi.