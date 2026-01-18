Üçüncü kattan düşen 13 yaşındaki İrem yaşamını yitirdi

Kilis’te İrem Nur Tandırcıoğlu (13), dün akşam saatlerinde Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Tandırcıoğlu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.